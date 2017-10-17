Пензенская область – лидер в ПФО по урожайности сахарной свеклы

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17 октября 2017, 16:03Общество
В Пензенской области валовой сбор сахарной свеклы составил 1,5 млн тонн.
Сельскохозяйственные товаропроизводители региона убрали сахарную свеклу с площади 38 тыс. гектаров. Это составило 64% уборочной площади. Средняя урожайность - 399 ц/га. По этому показателю Пензенская область лидирует среди субъектов Приволжского федерального округа.
Наивысшую урожайность сахарной свеклы в регионе отметили в Колышлейском и Бековском районах. Средняя урожайность там составила 437 и 434 ц/га сответственно.
«Среди сельхозпредприятий области в лидерах по урожайности сахарной свеклы – ОАО «Мочалейское» Каменского района. В хозяйстве урожайность сахарной свеклы составляет 542 ц/га», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
100 тыс. тонн сахара было выработано в регионе на отчетную дату. Это количество превышает прошлогодний показатель на 6 тыс. тонн, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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