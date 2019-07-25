Пензенская область – лидер в ПФО по темпу роста объема инвестиций

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин на заседании кабмина 25 июля рассказал об итогах инвестиционной деятельности и перспективах развития инвестиционного потенциала региона на ближайшие годы.

По его словам, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 87,8 млрд руб. Это на 20,2% больше, чем годом ранее. Пензенская область стала лидером среди регионов ПФО по темпу роста инвестиций. В первом квартале 2019 года он составил 12,2 млрд рублей.

«Одним из факторов, влияющих на привлечение инвестиций в Пензенскую область, является формирование благоприятных условий для ведения бизнеса на территории региона. Это меры, направленные на сокращение сроков получения разрешительной документации, снижение административного давления на бизнес, формирование нормативно-правовой базы, определяющей механизмы защиты и поддержки инвесторов в форме налоговых льгот, финансирования инфраструктуры и других мер», - сказал Андрей Лузгин.

Запланированный объем инвестиций по соглашениям, заключенным в 2018-2019 годы, составляет 25,3 млрд рублей в течение ближайших двух лет. Общие налоговые поступления - 3802 млн руб.

Первый зампред правительства региона отметил, что в законодательстве на сегодняшний день предусмотрен ряд стимулов для инвесторов. Среди них - компенсация процентной ставки по кредитам, государственные гарантии, налоговые льготы и др.

В ходе обсуждения вопроса члены кабмина затронули тему развития моногородов как точек для экономического роста, в частности, создаются индустриальные парки. Городам Сердобск и Заречный присвоили статус ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития), что тоже привлекает инвесторов, пишет ИА «Пенза-Пресс».