27 декабря 2017, 15:34Общество Пензенская область - лидер в ПФО по продолжительности жизни 27 декабря в Пензе прошла пресс-конференция министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на которой подвели итоги 2017 года.

По словам министра, 2017 год стал успешным по многим показателям. Так, по итогам 11 месяцев сократилась смертность населения области, по сравнению с прошлым годом: умерло на 514 человек меньше.

«Снизился, в том числе, показатель смертности трудоспособного населения на 7,3%, в частности, за счет снижения числа отравлений суррогатным алкоголем на 100 человек, младенческая смертность стала ниже на 72%, по сравнению с 2012 годом», - рассказал Владимир Стрючков.

Кроме того, как подчеркнул министр здравоохранения региона, удалось добиться небывалого показателя по ожидаемой продолжительности жизни, сегодня он составляет 72,53 лет.

«По стандартизированным показателям смертности регион находится на 18 месте в стране, по продолжительности жизни - на 16. По продолжительности жизни мы с Татарстаном делим первое место в ПФО», - отметил он.

Также регион занимает второе место в России по скринингу. Этим методом обследовано более 300 тысяч человек.

«Четыре индикативных показателя выполнены из пяти, единственный показатель, которого не удалось достичь - гибель людей при ДТП. Нас отметили как область, где выстроена система помощи при ДТП, но часто травмы, полученные в аварии, настолько тяжелые, что люди гибнут на месте», - сообщил Владимир Стрючков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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