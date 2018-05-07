Пензенская область – лидер ПФО по производству мяса

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07 мая 2018, 15:06Общество
Среди регионов Приволжского федерального округа Пензенская область - лидер по объему производимого мяса.
С января по март 2018 года было получено более 12 тысяч тонн продукта, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза
Пензенский оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 10,9 миллиардов рублей. Такие результаты помогли региону занять вторую строчку в рейтинге ПФО по этому показателю.
Кроме того, отмечается, что регион также занимает второе место по надою молока на одну корову - 1607 килограммов, а также по приросту производства скота и птицы на убой в живом весе.
Третье место за отчетный период области досталось за производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий с показателем в 75 тысяч тонн и по приросту производства молока, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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