16 ноября 2018, 13:33Общество

Пензенская область – лидер ПФО по приросту птицы

Экономическая служба министерства сельского хозяйства Пензенской области подвела итоги развития аграрного сектора за январь-октябрь 2018 года.

Так, в области за 10 месяцев производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 255,3 тысяч тонн, что на 10,2% больше уровня аналогичного периода 2017 года. По темпам роста этого показателя регион занимает первое место среди субъектов ПФО, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Также Пензенская область – лидер ПФО по приросту молочной продуктивности. По итогам 10 месяцев надой молока на одну корову в сельхозорганизациях региона составил 5558 кг, что на 14,9% больше аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 91
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ