Пензенская область – лидер ПФО по приросту птицы

Так, в области за 10 месяцев производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 255,3 тысяч тонн, что на 10,2% больше уровня аналогичного периода 2017 года. По темпам роста этого показателя регион занимает первое место среди субъектов ПФО, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Также Пензенская область – лидер ПФО по приросту молочной продуктивности. По итогам 10 месяцев надой молока на одну корову в сельхозорганизациях региона составил 5558 кг, что на 14,9% больше аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».