Пензенская область – лидер ПФО по приросту птицы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 ноября 2018, 13:33Общество
Экономическая служба министерства сельского хозяйства Пензенской области подвела итоги развития аграрного сектора за январь-октябрь 2018 года.
Так, в области за 10 месяцев производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 255,3 тысяч тонн, что на 10,2% больше уровня аналогичного периода 2017 года. По темпам роста этого показателя регион занимает первое место среди субъектов ПФО, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Также Пензенская область – лидер ПФО по приросту молочной продуктивности. По итогам 10 месяцев надой молока на одну корову в сельхозорганизациях региона составил 5558 кг, что на 14,9% больше аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 ноября 2018, 19:59Мошенники списали с карты пензячки 15 тысяч рублей
16 ноября 2018, 19:57Пензенец подозревается в контрабанде наркотиков
16 ноября 2018, 19:44В Пензе обсудили финансовые прогнозы на ближайшие три года
16 ноября 2018, 19:42Пензенские умельцы открыли компанию по производству электромопедов
16 ноября 2018, 19:33В Пензе проходит турнир, посвященный 80-летию самбо
16 ноября 2018, 19:29В Пензе пройдет профессиональный конкурс среди участковых
16 ноября 2018, 19:26Медведицу Нюру перевезли в пензенский зоопарк
16 ноября 2018, 19:21Комиссия из Москвы оценила индустриальный парк Сердобска