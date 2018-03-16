Пензенская область – лидер ПФО по приросту поголовья свиней

В региональном минсельхозе подвели итоги социально-экономического развития Пензенской области в Приволжском федеральном округе за январь.

Выяснилось, что регион оказался в лидерах округа по приросту производства молока - 107,9% и по приросту поголовья свиней - 113,5%. Также регион лидирует по приросту надоя молока с показателем в 126,5%, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Также Пензенская область занимает первое место в ПФО по приросту оборота организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Кроме того, регион оказался на втором месте среди субъектов ПФО по объему производства мяса - 4100 тонн.

Третье место в ПФО Пензенская область занимает по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, за январь этот показатель составил 26100 тонн.

Также третье место в ПФО по итогам января Пензенская область занимает по приросту производства колбасных изделий, показатель составил 110,8%, по росту объема производства мяса - 110,6%.

Кроме того, на третьем месте регион по обороту организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», который составил 3,7 млрд рублей, что на 23,6% выше аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».