Пензенская область - лидер ПФО по надою молока

В минсельхозе Пензенской области подвели итоги развития агропромышленного комплекса и социально-экономического положения субъекта в Приволжском федеральном округе за шесть месяцев 2018 года.

«По показателям производства сельхозпродукции регион уверенно продолжает занимать ведущие позиции среди субъектов ПФО: сохраняет за собой лидерство по приросту производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий. За отчетный период этот показатель составил 110,5%. Показатель по приросту надоя молока также лучший в округе - 118,3%», - сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Пензенская область - на втором месте в ПФО с показателями производства мяса - 24,9 тыс. тонн за январь-июнь и по надою молока на одну корову - 3 362 кг.

Третье место в округе регион занимает по производству скота и птицы на убой, за январь-июнь - 148 тыс. тонн.

По итогам января-июня оборот организаций «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 20,9 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Это третье место в округе, пишет ИА «Пенза-Пресс».