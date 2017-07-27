27 июля 2017, 13:36Общество Пензенская область из федерального бюджета получила 17,6 млрд рублей Министерство экономики Пензенской области подвело итоги участия региона в государственных программа РФ.

В 2017 году Пензенская область участвует в 21 государственной программе Российской Федерации. Из федерального бюджета удалось привлечь более 17,6 млрд рублей.

«Значительная часть средств из федерального бюджета направлена на развитие социальной сферы, в том числе - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, строительство и реконструкцию школ, предоставление молодым семьям выплат на приобретение жилья, приобретение жилья для детей-сирот, а также на поддержку агропромышленного комплекса», - сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Так, в 2017 году строят четыре школы и ведется капитальный ремонт двух школ. Проводится реконструкция тренировочной площадки ФК «Зенит». Продолжено строительство внутриплощадочных сетей индустриального парка «Отвель».

Также в реализации государственных программ в Пензенской области принимают участие промышленные предприятия и организации региона. В 2017 году запланированный объем финансирования из федерального бюджета составит более 800 млн. рублей. Эти средства будут направлены на техническое перевооружение, приобретение оборудования, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

В настоящее время исполнительными органами региона активно ведется работа с федеральными ведомствами по вопросам участия Пензенской области в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах на 2018 год, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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