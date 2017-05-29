Пензенская область и Китай начнут взаимовыгодное сотрудничество

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29 мая 2017, 16:37Общество
Пять китайских компаний готовы сотрудничать с Пензенской областью. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги визита пензенской делегации в провинцию Аньхой Китайской Народной Республики.
По словам первого зампреда регионального правительства Ларисы Рябихиной, представители китайских власти и бизнеса заинтересовались поставкой из Пензенской области древесины и изделий из дерева, мебели, строительных материалов, кондитерских товаров, сельхозпродукции и сельхозтехники. В свою очередь, китайские производители выразили желание поставлять свою продукцию в регион.
«Предлагаются нам искусственный камень, керамическая плитка, грибы и транспортная логистика - это то, что было обозначено коллегами, с которыми мы общались», - сказала первый заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.
Одна их крупнейших транспортных компаний Китая уже ведет переговоры с корпорацией развития Пензенской области. С представителями еще четырех компаний планируют начать переговоры о сотрудничестве в июне.
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