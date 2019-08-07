Пензенская область готовится к предстоящим выборам

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07 августа 2019, 19:41Общество
8 сентября в муниципалитетах состоятся выборы в представительные органы местного самоуправления. В целом по Пензенской области будет замещаться 2720 мандатов, голосование пройдет в 285 сельских и городских поселениях и трех городских округах. Всего в регионе зарегистрировано 3667 кандидатов.
Самая серьезная конкуренция ожидается в Пензе на выборах в городскую Думу. Впервые в 2019 году голосование будет проходить по смешанной системе.
«Будут замещаться 35 мандатов, 10 - по партийным спискам и 25 - по одномандатным избирательным округам. По партийным спискам выдвигался 171 кандидат, зарегистрировано - 154. Кроме того, по одномандатным избирательным округам выдвигалось 125 кандидатов, зарегистрировано - 113. Также в Пензе заявлялось 27 самовыдвиженцев, 16 из которых зарегистрированы», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
Получается, претендовать на один мандат будут, в среднем, по четыре-пять человек. Уже проведена жеребьевка, которая определила, в какой последовательности в бюллетене будут размещаться партийные кандидаты.
А 10 августа стартует предвыборная агитационная кампания в СМИ, раздача листовок и буклетов, встречи с избирателями. Она продлится до 6 сентября включительно.
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