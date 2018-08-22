Пензенская область готова войти в госпрограммы для улучшения экологии

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил высокий уровень организации профилактики лесных пожаров в Пензенской области. Свою оценку он озвучил в ходе совещания с руководителями российских регионов, которое прошло в режиме видеоконференции.

В заседании принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В своем докладе он сообщил, что в 2018 году в регионе планируют расчистить порядка семи километров русел рек и восстановить более 800 гектаров леса. Также глава региона рассказал о мерах по борьбе с бытовыми отходами.

«Утверждена программа борьбы, согласно которой планируется построить три новый полигона в Пензе, Иссинском и Нижнеломовском районах, модернизировать три действующих в Бековском, Сердобском и Кузнецком, и построить шесть мусоросортировочных и 15 мусороперегрузочных станции», - сказал губернатор.

В ходе совещания Пензенской области было предложено присоединиться к государственной системе мониторинга состояния экологической обстановки. Она позволяет систематизировать данные о состоянии окружающей среды, экосистем, природных ресурсах и источниках антропогенного воздействия, а также является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере.