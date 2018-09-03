Пензенская область готова к сентябрьскому периоду ЕГЭ

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03 сентября 2018, 16:07Образование
4 сентября стартует дополнительный (сентябрьский) период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Готовность региона составляет 100%.
«Большая подготовительная работа позволила нам провести основной период ЕГЭ без технических и технологических сбоев. Пробное тестирование также прошло в штатном режиме. Пензенская область готова к проведению дополнительного периода государственной аттестации», - отметил министр образования области Александр Воронков.
Напомним, сдавать ЕГЭ в сентябре могут обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки. В регионе заявку подал 31 человек. Экзамен они будут сдавать на базе лицея №55 до 15 сентября.
Пересдать экзамен смогут и выпусники девятых классов. В области будут работать 19 пунктов проведения экзаменов. Дополнительный период пройдет с 4 по 22 сентября.
Как пояснили в пресс-службе минобра, не допускаются к участию в ЕГЭ в сентябре выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее результаты.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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