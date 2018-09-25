Пензенская область будет участвовать в нескольких федеральных проектах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 сентября 2018, 15:06Общество
В областном правительстве обсудили вопрос об участии Пензенской области в госпрограммах в сфере лесного хозяйства и охраны окружающей среды.
«В соответствии с запланированной на 2019 год реализацией в регионе пяти государственных программ намечена работа по нескольким направлениям. В частности, будут проведены работы по расчистке и дноуглублению участков трех водных объектов на территории Колышлейского, Кузнецкого и Никольского районов, а также разработана проектная документация на расчистку русла реки Керенки в Вадинском районе», - сообщает пресс-центр облправительства.
Так, планируется ремонт гидротехнических сооружений в Башмаковском, Белинском, Кузнецком, Лунинском районах и принятие профилактических мер по охране лесных зон от пожаров.
Кроме того, предполагается, что регион будет участвовать в федеральных проектах «Экология» и «Чистая страна». В первом случае речь идет о восстановлении участков лесного фонда, во втором – об уничтожении стихийных свалок.
«Проблему утилизации твердых бытовых отходов будем решать с учетом всех современных требований, также как и вопрос ликвидации несанкционированных свалок. Для этого необходимо максимально использовать возможности, которые нам предоставляют федеральные программы, активнее работать в этом направлении», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос о предоставлении в 2019 году Пензенской области средств федерального бюджета на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 сентября 2018, 19:41В Пензе иномарка сбила подростка
25 сентября 2018, 19:36Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда
25 сентября 2018, 19:28В Пензе обнаружили тело пропавшей пенсионерки
25 сентября 2018, 19:19«Телесемь» выступил партнером первого гастрофестиваля «В Пензе - ЕСТЬ»
25 сентября 2018, 19:16В Пензе презентовали новый сезон реалити-шоу «Культ тела»
25 сентября 2018, 19:14Пензенские путешественники готовятся к экспедиции в Узбекистан
25 сентября 2018, 19:09Пензенские гимнастки завоевали «серебро» на соревнованиях «Юные грации»
25 сентября 2018, 19:06В Пензе создадут единую базу сопровождения людей с инвалидностью