24 апреля 2017, 19:06Общество Пензенская область будет сотрудничать с ВДПО Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с председателем Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимиром Кудрявцевым.

В 2017 году общественная организация отмечает свое 125-летие. Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области большое внимание уделяется профилактической работе и выразил надежду на то, что сотрудничество по развитию добровольной пожарной охраны будет продолжено.

«Я благодарен, что вы сегодня - на Пензенской земле, и надеюсь, что мы вместе с вашими коллегами, которые работают здесь, вместе с нашим главным управлением ГО и ЧС по Пензенской области организуем эту работу таким образом, чтобы люди не пострадали», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества, в свою очередь, высоко оценил работу по созданию добровольных пожарных объединений, которая проведена в области. Стороны обсудили вопросы участия населения региона в деятельности по обеспечению пожарной безопасности, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, а также подписали соглашение о сотрудничестве между общественной организацией и правительством области.

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