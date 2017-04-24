Пензенская область будет сотрудничать с ВДПО

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24 апреля 2017, 19:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с председателем Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимиром Кудрявцевым.
В 2017 году общественная организация отмечает свое 125-летие. Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области большое внимание уделяется профилактической работе и выразил надежду на то, что сотрудничество по развитию добровольной пожарной охраны будет продолжено.
«Я благодарен, что вы сегодня - на Пензенской земле, и надеюсь, что мы вместе с вашими коллегами, которые работают здесь, вместе с нашим главным управлением ГО и ЧС по Пензенской области организуем эту работу таким образом, чтобы люди не пострадали», - сказал губернатор Иван Белозерцев.
Председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества, в свою очередь, высоко оценил работу по созданию добровольных пожарных объединений, которая проведена в области. Стороны обсудили вопросы участия населения региона в деятельности по обеспечению пожарной безопасности, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, а также подписали соглашение о сотрудничестве между общественной организацией и правительством области.
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