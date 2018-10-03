Пензенская область будет сотрудничать с Узбекистаном

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03 октября 2018, 12:38Общество
В Пензенскую область прибыла делегация из Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области. Другими словами - главой местного исполнительного органа власти. Первым пунктом в программе пребывания гостей в Сурском крае стала встреча с местными предпринимателями.
Андижанская область республики Узбекистан и Сурский край решили наладить более тесное сотрудничество. В конференц-зале бизнес-инкубатора «Татлин» собрались предприниматели с обеих сторон, представители Торгово-промышленной палаты региона и общественных организаций.
По мнению пензенских экспертов, сотрудничать с Узбекистаном выгодно. Это третья по численности населения республика постсоветского пространства, где проживают около 35 млн человек. Это значит, проблем со сбытом местной продукции не возникнет.
«Нас, в первую очередь, интересует сбыт готовой продукции. Мы заинтересованы в более дешевом сырье, чтобы меньше зависеть от валюты», - отметил коммерческий директор производственной компании Кузнецка Руслан Салихов.
Андижанцы, в свою очередь, также заинтересованы в продвижении своей продукции на пензенский рынок. В частности, речь идет об обуви, одежде, шелке и хлопке. В солнечной республике как раз началась уборка хлопчатника.
«Если у вас есть организации, связанные с производством трикотажных изделий, можем поставлять сырье, это полотна из 100%-го хлопка», - предложил учредитель предприятия по производству трикотажных изделий (Республика Узбекистан) Фарходбек Атабеков.
Легкая промышленность и сельское хозяйство - два направления, которые были в центре внимания на встрече предпринимателей. И пусть пока можно только говорить о начале плодотворного сотрудничества Андижана и Пензы, обе стороны строят далеко идущие планы. В середине ноября пензенская делегация отправится в Узбекистан с ответным визитом.
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