Пензенская область будет сотрудничать с Узбекистаном

В Пензенскую область прибыла делегация из Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области. Другими словами - главой местного исполнительного органа власти. Первым пунктом в программе пребывания гостей в Сурском крае стала встреча с местными предпринимателями.

Андижанская область республики Узбекистан и Сурский край решили наладить более тесное сотрудничество. В конференц-зале бизнес-инкубатора «Татлин» собрались предприниматели с обеих сторон, представители Торгово-промышленной палаты региона и общественных организаций.

По мнению пензенских экспертов, сотрудничать с Узбекистаном выгодно. Это третья по численности населения республика постсоветского пространства, где проживают около 35 млн человек. Это значит, проблем со сбытом местной продукции не возникнет.

«Нас, в первую очередь, интересует сбыт готовой продукции. Мы заинтересованы в более дешевом сырье, чтобы меньше зависеть от валюты», - отметил коммерческий директор производственной компании Кузнецка Руслан Салихов.

Андижанцы, в свою очередь, также заинтересованы в продвижении своей продукции на пензенский рынок. В частности, речь идет об обуви, одежде, шелке и хлопке. В солнечной республике как раз началась уборка хлопчатника.

«Если у вас есть организации, связанные с производством трикотажных изделий, можем поставлять сырье, это полотна из 100%-го хлопка», - предложил учредитель предприятия по производству трикотажных изделий (Республика Узбекистан) Фарходбек Атабеков.

Легкая промышленность и сельское хозяйство - два направления, которые были в центре внимания на встрече предпринимателей. И пусть пока можно только говорить о начале плодотворного сотрудничества Андижана и Пензы, обе стороны строят далеко идущие планы. В середине ноября пензенская делегация отправится в Узбекистан с ответным визитом.