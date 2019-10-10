Пензенская область будет сотрудничать с российской агрокомпанией

В рамках выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков подписал договор о сотрудничестве региона с «Объединенной зерновой компанией».

Соглашение Андрей Бурлаков подписал с первым заместителем генерального директора компании Иваном Чеповым, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере торгово-закупочной деятельности и развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Напомним, в выставке принимает участие губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что спрос на качественную, экологически чистую, натуральную продукцию повышает уровень возможностей Пензенской области в агропромышленной сфере. Глава региона подчеркнул, что здоровое питание — это важный компонент и хороший стимул к развитию сельскохозяйственных производств, пишет ИА «Пенза-Пресс».

АО «Объединенная зерновая компания» — российская государственная агропромышленная компания, ориентированная на развитие и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активное проведение торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке.