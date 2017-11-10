Пензенская область будет сотрудничать с Республикой Казахстан

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10 ноября 2017, 16:08Общество
В рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске прошла церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между Пензенской областью и акиматом Западно-Казахстанской области.
9 ноября председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Алтай Кульгинов поставили подписи под соглашением об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Между регионами предполагается развитие торговой деятельности в продовольственной и сельскохозяйственной областях, взаимодействие в сферах машиностроения, легкой промышленности и строительного комплекса.
«Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества с Казахстаном, и нам важно развивать наши отношения и дальше. Для нас это стратегический партнер, сотрудничество с которым составляет почти треть от общего объема внешнеторгового оборота. Основываясь на взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений, мы будем развивать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям», - прокомментировал подписание соглашения Николай Симонов.
«Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится в приграничных городах двух государств», - сообщает пресс-центр областного правительства.
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