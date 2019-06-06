Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов

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06 июня 2019, 17:58Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на ПМЭФ 6 июня встретился с президентом - председателем правления банка национальных активов «Траст» Александром Соколовым.
«Сегодня мы с вами подписываем соглашение о сотрудничестве между правительством области и публичным акционерным обществом Национальный банк «Траст». Надеюсь, это станет новым этапом в развитии наших взаимоотношений, позволит принять меры, направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Пензенской региона, а также на повышение уровня капиталовложений в экономику», - отметил Иван Белозерцев.
Он подчеркнул, что соглашение позволит разрабатывать и осуществлять совместные инвестиционные программы в сфере развития сельскохозяйственного комплекса, формировать эффективно функционирующий рынок агропромышленной продукции, сырья и продовольствия, реализовывать меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Ключевая цель, которую БНА как акционер ставит перед дочерними компаниями - повышение их капитализации. Готовность правительства Пензенской области оказать поддержку по включению «РостАгро» в программы региональных субсидий поможет решить задачи по оптимизации финансовой модели», – подытожил Александр Соколов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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