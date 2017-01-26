26 января 2017, 16:01Общество Пензенская многодетная мать должна своим детям более 1 млн руб В Пензенской области 38-летняя мать накопила многомиллионный долг по алиментам.

О большом долге ее проинформировали в Шемышейском районном суде, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Судебный пристав по ОУПДС Шемышейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области выявил гражданку В. при осуществлении пропускного режима. Он узнал ее среди лиц, находящихся в розыске. В суд гражданка явилась для рассмотрения административного материала по ст. 20.25 КоАП (не оплатила штраф за нарушение сроков переоформления паспорта). А паспорт был ей необходим, чтобы оформить инвалидность по заболеванию туберкулезом легких», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

У женщины – сыновья в возрасте 20, 15, 13 и 6 лет и еще двое детей, которых уже отправили в детский дом. В настоящее время ее задолженность по алиментам составляет 1 250 000 рублей.

Общество

просмотров 83