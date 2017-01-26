Пензенская многодетная мать должна своим детям более 1 млн руб

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26 января 2017, 16:01Общество
В Пензенской области 38-летняя мать накопила многомиллионный долг по алиментам.
О большом долге ее проинформировали в Шемышейском районном суде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Судебный пристав по ОУПДС Шемышейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области выявил гражданку В. при осуществлении пропускного режима. Он узнал ее среди лиц, находящихся в розыске. В суд гражданка явилась для рассмотрения административного материала по ст. 20.25 КоАП (не оплатила штраф за нарушение сроков переоформления паспорта). А паспорт был ей необходим, чтобы оформить инвалидность по заболеванию туберкулезом легких», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
У женщины – сыновья в возрасте 20, 15, 13 и 6 лет и еще двое детей, которых уже отправили в детский дом. В настоящее время ее задолженность по алиментам составляет 1 250 000 рублей.
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