Пензенская медведица Нюра сменила прописку

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11 апреля 2019, 19:23Общество
Пензенская медведица Нюра будет теперь жить в зоопарке Минска. Напомним, хищница, которая некогда была артисткой цирка, большую часть жизни провела в клетке на территории частного дома. Кормила и ухаживала за медведицей пенсионерка. Однако средств на содержание животного не хватало, и она попросила его забрать.
За судьбой этого медведя в Пензе следят уже не первый месяц. Полгода назад хозяйка трехлетней Нюры, не справляясь с ее воспитанием, обратилась за помощью к руководителю фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадиму Супикову. Судьба цирковой артистки в отставке быстро решилась: из частного дома медведицу перевезли в карантинную зону пензенского зоопарка. Пока она адаптировалось к новым условиям, специалисты оформили все необходимые документы и подобрали животному новое место жительства.
«Удалось договориться с Минском, чтобы Нюру забрали туда. Там ее ждет жених Тристан. Ему почти восемь. Мы даже хотели переименовать ее в Изольду, но решили оставить русскую кличку», - рассказал Вадим Супиков.
В зоопарке тщательно следили за рационом животного. Как и дома, мяса и рыбы не давали. Только фрукты и овощи. По словам специалистов, медведица абсолютно здорова.
«Животное не агрессивное, спокойное. Нюра адекватно перенесла карантинные мероприятия. В это время она прошла чистку зубов, у нее взяли кровь на биохимию и общий анализ: все показатели в норме», - сказал главный ветеринар пензенского зоопарка Андрей Солодков.
«Хотелось бы обратиться ко всем горожанам. Уважаемые друзья, прежде чем взять к себе домой симпатичное, но серьезное животное, семь раз отмерьте, один раз отрежьте. Нельзя создавать ни питомцам, ни людям таких неудобств», - рассказал Вадим Супиков.
Нюра поехала к новому месту жительства на автомобиле. Пензенской медведице предстоит долгое путешествие. До Минска - более 1500 километров. В белорусский зоопарк Нюра прибудет ранним утром 12 апреля.
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