Пензенская медсестра стала лучшим работником службы крови

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10 декабря 2018, 16:04Общество
Старшая медицинская сестра Пензенского областного клинического центра крови Раиса Ембалаева одержала победу в конкурсе профессионального мастерства.
Она победила в номинации «Лучший медицинский работник службы крови-2018». Награждение состоялось 7 декабря в рамках всероссийского форума, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Кроме того, проект областного клинического центра крови «Поколение NEXT выбирает донорство» занял третье место в номинации «Время совершать взрослые поступки», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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