Пензенская медсестра стала лучшим работником службы крови

Старшая медицинская сестра Пензенского областного клинического центра крови Раиса Ембалаева одержала победу в конкурсе профессионального мастерства.

Она победила в номинации «Лучший медицинский работник службы крови-2018». Награждение состоялось 7 декабря в рамках всероссийского форума, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, проект областного клинического центра крови «Поколение NEXT выбирает донорство» занял третье место в номинации «Время совершать взрослые поступки», пишет ИА «Пенза-Пресс».