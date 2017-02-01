01 февраля 2017, 19:08Спорт Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась из Санкт-Петербурга с 4 очками Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к заключительным матчам чемпионата страны по мини-футболу. В грядущие выходные дружина Юрия Новикова будет отстаивать вторую строчку в турнирной таблице в борьбе со столичным «Торпедо-МАМИ». Затем, по итогам первого этапа лучшие команды из западной и восточной конференций продолжат борьбу за чемпионство в серии плей-офф. У пензенского клуба есть все шансы стать призером турнира. После сенсационного результата в Санкт-Петербурге команда находится на эмоциональном подъеме.

Обыграть «Аврору» в Санкт-Петербурге футболистки «Лагуны-УОР» не могли с 2013 года, но, наконец, лед треснул. Из северной столицы дружина Юрия Новикова привезла четыре очка из шести возможных. Первая встреча завершилась боевой ничьей. Ворота принципиальных соперниц удалось распечатать Ирине Родькиной.



«Моментов у нас было достаточно для того, чтобы забить, и в первой игре мы это сделали, девчонки помогли», - сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Ирина Родькина.

И если первая игра закончилась боевой ничьей, что уже стало хорошим событием, то во второй футболистки «Лагуны» одержали уверенную победу с преимуществом в два мяча, оставив свои ворота сухими.

«Аврора» в конце пыталась, конечно, отыграться, выпустила вместо вратаря пятого полевого игрока. Это в любом случае риск, они оставили ворота пустыми, что позволило забить мне, поставить точку в матче», - сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Оксана Пегова.



Впереди у «Лагуны-УОР» - заключительные игры в рамках первого этапа с подмосковным клубом «Торпедо-МАМИ». Команды ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице. От результата очных встреч во многом будет зависеть дальнейшее место в плей-офф.

«Будем настраиваться на хороший результат, девчонки готовы. Тем более, победный дух должен сохраниться после таких хороших игр, проведенных в Санкт-Петербурге. Посмотрим, что нам представит «МАМИ», но мы будем навязывать свою игру», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Юрий Новиков.



Сейчас «Лагуна-УОР» занимает вторую строчку. Столичный клуб отстает на пять очков, но имеет две игры в запасе. Очные встречи состоятся в ФОКе «Спутник» 3 и 4 февраля.

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