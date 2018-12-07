Пензенская «Лагуна-УОР» разгромила команду из Москвы

В ФОКе «Спутник» стартовало первенство России по мини-футболу среди девочек (0+). Участниками турнира стали молодежные команды трех клубов высшей лиги - подмосковной «Снежаны-Котельники», питерской «Авроры», а также пензенской «Лагуны-УОР». Наша команда принимает соперников в статусе действующего чемпиона.

Год назад дубль пензенской «Лагуны-УОР» вернулся из Москвы с долгожданным результатом - команда девочек впервые в истории стала победителем первенства страны, прервав многолетнюю серию питерской «Авроры». Теперь перед пензенским клубом еще более сложная задача - защитить чемпионский титул. Помогать в этом «желто-синим» будут домашние трибуны.

«В 2017 году столичные организаторы решили провести турнир в Московском политехническом университете. В 2018-м я как член исполкома, попросил устроить первенство в Пензе. Мы всегда создаем хорошие условия для приезжих команд, решаем все организационные вопросы», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Турнир открылся матчем между пензенской командой и подмосковной «Снежаной-Котельники». За первые 20 минут хозяйки площадки забили восемь мячей. Во многом сказался опыт ведущих игроков дубля, успевших попробовать себя во взрослом мини-футболе. Во втором тайме характер игры не изменился. Игроки «Лагуны-УОР» продолжили доминировать на паркете и забили еще шесть мячей, доведя встречу до разгромной победы - 14:2. В рамках первенства России по мини-футболу среди девушек пензенским футболисткам предстоит провести еще одну игру против принципиального соперника - питерской «Авроры».

«Разбирали игру этой команды. Делали упражнения, которые помогают выходить из прессинга, мы знаем, что «Аврора» очень опытная, и может воспользоваться любой ошибкой соперника», - отметила игрок дубля МФК «Лагуна-УОР» Елена Конгурова.

Матч между пензенской «Лагуной-УОР» и «Авророй» из Санкт-Петербурга пройдет в ФОКе «Спутник» 8 декабря (0+). Начало игры - в 15.00.