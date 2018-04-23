Пензенская «Лагуна-УОР» отправляется за чемпионством в Санкт-Петербург

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23 апреля 2018, 19:36Спорт
Пензенская «Лагуна-УОР» и питерская «Аврора» не выявили сильнейшего в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу среди женских клубов. Поединок в ФОКе «Спутник» завершился нулевой ничьей.
Обе команды играли в обороне, а потому острых моментов по ходу противостояния было не много. Попытки «Авроры» выглядели чуть опаснее, но должного для гостей эффекта не принесли. В нескольких эпизодах хозяек площадки выручила голкипер Мария Сурнина, которая в этот день была на высоте.
После перерыва соперники «Лагуны-УОР» остались в меньшинстве, однако воспользоваться шансом пензенским футболисткам не удалось - 0-0. Судьба чемпионства решится в субботу в Санкт-Петербурге (0+).
Напомним, что каждый гол спортсменок на выезде будет означать, что соперницам придется отвечать дважды.
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