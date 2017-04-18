18 апреля 2017, 17:52Спорт Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры» Накануне стало известно, что пензенская «Лагуна-УОР» вместо серии матчей за третье место сыграет в финале чемпионата страны по мини-футболу.

Шанс на чемпионство «Лагуне» подарила питерская «Аврора», которая лишились места в финале за нечестную игру. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного Союза наказал клуб с берегов Невы за нарушение регламента соревнований во втором полуфинальном матче с пензенским клубом.

В столице на заседании комиссии РФС присутствовал и президент «Лагуны» Виталий Антонов. Решение комитета относительно судьбы «Авроры» он считает жестким, но справедливым.

«Авроре» было засчитано техническое поражение со счетом 0:5, выписан штраф на 50 тысяч рублей условно на год, если еще будет такой момент. Во второй игре у них с тремя желтыми играла Елизавета Никитина, поэтому ассоциация по мини-футболу России проверяла протоколы», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Таким образом, в финале чемпионата России по мини-футболу «Лагуна-УОР» встретится со столичным «Торпедо-МАМИ». Согласно жеребьевке, первый матч финальной серии состоится в Пензе в субботу, 22 апреля, ответный - в Москве в последнюю пятницу месяца. В эти же дни питерская «Аврора» сразится за «бронзу» с тюменским «Запсибколледжем».

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