Пензенская «Лагуна-УОР» готовится в четвертьфиналу чемпионата России

10 января всех болельщиков «Лагуны-УОР» приглашают в физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник». Там наши футболистки сыграют с командой из Екатеринбурга в рамках четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу среди женщин (0+). Напомним, регулярный этап завершился в конце февраля. С тех пор дружина Юрия Новикова усердно готовится к предстоящему матчу.

Удары по воротам с различных углов и дистанций, дриблинг, передачи по воздуху и по паркету. Работа с мячом - один из главных этапов тренировки. У пензенской «Лагуны УОР» нет времени расслабляться. Впрочем, как и у других команд, пробившихся в плей-офф национального чемпионата по мини-футболу. Конечно, лучшая тренировка - это спарринг с соперником. В преддверии первых четвертьфинальных игр спортсменки решили провести товарищеский матч с воспитанниками спортивной школы №8.

«Они, в некоторых моментах быстрее и техничнее, но мы тоже играем с головой, стараемся догонять их, обрабатываться игровые моменты, интереснее намного играть, чем с девчонками», - призналась игрок МФК «Лагуна-УОР» Юлия Нелюбова.

В плей-офф дружина Юрия Новикова вышла с третьего места западной конференции. По итогам регулярного этапа соперником «Лагуны-УОР» стала команда Уральского федерального университета из Екатеринбурга.

«На данный момент команда Уральского федерального университета нам не очень знакома, изучаем их, смотрим, как они играют. Будем предоставлять свои задумки, чтобы постараться взять игру в свои руки и получить хороший результат», - рассказал тренер МФК «Лагуна-УОР» Юрий Новиков.

Футболистки «Лагуны-УОР» надеются, что потеря одного из ведущих игроков не помешает им победить в предстоящем матче. Выйти на поле не сможет Мария Крупина. В заключительном туре чемпионата страны со столичным «Мосполитехом» девушка получила третью желтую карточку и теперь, по правилам, пропустит следующую встречу.

«Я, конечно, переживаю, даже больше, чем если бы играла, потому что не смогу помочь команде, но постараюсь их поддержать морально и подбодрить», - сказала Мария Крупина.

Двухматчевую серию с командой из Екатеринбурга «Лагуна УОР» начнет 10 марта в 18 часов. Ответный поединок пройдет в Свердловской области 17 марта (0+).