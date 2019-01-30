Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к встрече с «МосПолитехом»

Пензенская «Лагуна-УОР» продолжает подготовку ко второму матчу четвертьфинала Кубка России по мини-футболу среди женских команд против столичного «МосПолитеха». В первой встрече, которая прошла в ноябре в Москве, команды разошлись миром - 1:1. Дополнительной мотивацией для «желто-синих» может стать тот факт, что за последние два сезона пензенские футболистки оставались за бортом «Финала четырех».

Несмотря на то, что впереди - важный кубковый матч, тренировка «Лагуны-УОР» началась не с тактических установок или пробежек. Тренерский состав и партнеры по команде поздравили Оксану Антонову с днем рождения. По словам самой девушки, она уже привыкла отмечать этот праздник в рабочей обстановке.

«Эмоции отличные. Для меня это обычный день, но то, что команда, руководство так тепло относятся, это, конечно, приятно. Сейчас нельзя расслабляться, на очереди - самые важные игры», - рассказала она.

К ответной игре против москвичек «Лагуна-УОР» подходит в оптимальном составе. Дополнительной мотивацией для пензенских девушек станет то, что на протяжении нескольких сезонов они оставались за бортом «Финала четырех», оступаясь на стадии четвертьфинала.

Стоит отметить, что кубковая встреча станет уже третьей за неделю между этими командами - предыдущие игры состоялись в рамках Чемпионата России и в них «желто-синие» одержали две выездных победы, досрочно став победителями первого этапа турнира. Однако этот успех никак не повлиял на рабочий настрой команды.

«Третья игра подряд - это чисто психологически, наверно, девчонкам будет сложно, ну и тренеру сложно готовиться. Но, тем не менее, мы находим какие-то ходы. Могу раскрыть карты, что будут использованы те же стандартные положения, просто стараемся их усовершенствовать, внедрить что-то новое, чтобы удивить соперника. Все будут решать нюансы», - сказал главный тренер МФК «Лагуны-УОР» Михаил Крюков.

Ответная игра (0+) в рамках 1/4 финала Кубка России между пензенской командой и «МосПолитехом» пройдет 1 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник». Начало игры - в 18.00. Победитель встречи станет участником «Финала четырех» (0+), который пройдет в середине мая.