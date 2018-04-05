Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к полуфиналу чемпионата России

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05 апреля 2018, 19:28Спорт
«Лагуна-УОР» готовится к ответному полуфинальному матчу чемпионата России по мини-футболу против подмосковной «Снежаны-Котельники» (0+). Дружину Юрия Новикова устроит любой результат, кроме поражения с разницей в два и более мяча. Перед пензенским клубом стоит конкретная задача - добиться победы.
«Самое главное - выйти на оптимальную форму, подойти к играм в тонусе и показать лучшую игру. «Снежана-Котельники» - основной соперник за выход в финал. Все очень ответственно, и, пользуясь случаем, хотела бы пригласить всех любителей мини-футбола поддержать нашу команду», - сказала капитан МФК «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.
Первый полуфинальный матч завершился победой пензенского клуба со счетом - 6:5. В Подмосковье «Лагуна-УОР» вырвала победу у хозяек площадки за несколько секунд до финального свистка. Ответный поединок состоится в ФОКе «Спутник» 7 апреля (0+). Начало встречи - в 17.00.
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