Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к ответственным матчам

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21 ноября 2018, 19:19Спорт
Футболистки «Лагуны-УОР» готовятся к встрече с лидером зоны «Запад» чемпионата России по мини-футболу среди женщин. На своем паркете пензенский клуб примет столичный «Мосполитех». Победы в двух встречах позволят дружине Михаила Крюкова выйти на первое место в турнирной таблице.
«Мосполитех» в этом сезоне неожиданно для многих вырвался на первую строчку турнирной таблицы. Пензенский клуб отстает на одно очко. Команды уже играли между собой в 2018 году. Встреча прошла в рамках кубка России, поэтому «желто-синие» хорошо знакомы с соперником.
«Они играют просто, но эффективно, быстро и уверенно. Очень собранные игроки, не первый год играют в этом составе», - рассказал Михаил Крюков.
К матчам с лидером турнирной таблицы пензенские девушки готовы и психологически, и физически. Силы не покинули даже тех, кто вернулся несколько дней назад из расположения национальной сборной. На товарищеские матчи с Испанией тренерский штаб команды вызвал пятерых игроков «Лагуны». Особенно приятным приглашение в сборную стало для голкипера Марии Сурниной, впервые - спустя два года.
«Была очень рада, но жаль, что не удалось сыграть. В любом случае съездила, получила положительные эмоции. Не буду загадывать, но хотелось бы составить конкуренцию основному голкиперу», - сказала она.
Первый матч «Лагуны-УОР» и «Мосполитеха» состоится 23 ноября в 18.00 (0+). Ответная игра - 24 ноября в 17.00 (0+).
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