Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к новому сезону

Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» вышли из отпуска и приступили к тренировкам. В составе вице-чемпионов страны - три новичка из Нижегородской области, все они находятся на просмотре.

После разминки - игра на внимание, реакцию и ловкостью. Так девушки из «Лагуны-УОР» настраиваются на рабочий лад. В новый сезон входят практически тем же составом. С первым микроциклом втягивающего периода совпал просмотр, на который приехали три спортсменки из Нижегородской области. Их примут в команду, если они подойдут по личным и игровым качествам. Кстати, отбор ждет и четырех постоянных членов «Лагуны-УОР» - Ирину Родькину, Марию Крупину, Ксения Олькову и Александру Чернову: они войдут в расширенный состав сборной страны для участия в студенческом Чемпионате мира.

«Пока будет сбор, затем тренер определит, кто поедет, а кто нет. Ответственность, конечно, раз выступаешь за сборную страны», - сказала игрок команда «Лагуна-УОР» Александра Чернова.

В ближайшую декаду девушек ждут ежедневные тренировки. График довольно плотный - четыре рабочих дня, один выходной. За это время спортсменки должны полностью настроиться на игру и все вспомнить.

«У кого-то есть талант оказаться в нужный моменты в нужном месте и забить мяч в ворота, кто-то хорошо перехватывает его, все отрабатывают свои сильные стороны. Моя, наверно, - делать хорошие передачи», - рассказала игрок команды «Лагуна-УОР» Оксана Пегова.

«И так молодой состав, но когда набираем, то работаем на перспективу в целях омоложения команды. Также следим за развитием футбольного зала, в зависимости от этого строим тренировочный процесс», - сказал главный тренер команды «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Главное событие сезона, чемпионат России, стартует в октябре (0+). 13 и 14 числа пензячки будут принимать у себя дома орловскую команду (0+). Задача одна - выход в финал и победа. В 2017 году «Лагуна-УОР» стала серебряным призером турнира.