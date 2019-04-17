Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к «Финалу четырех» кубка России

Успешный сезон «Лагуны-УОР» испортила всего лишь одна ложка дегтя, но именно она оказалась решающей. Пензенская команда вернулась домой после проигранного финала чемпионата России по мини-футболу среди женщин. На выезде девушки уступили «Авроре» из Санкт-Петербурга со счетом 0:1.

Сейчас на тренировке «Лагуны» царит непривычная для этого сезона тишина. Воспоминания о проигранном финале чемпионата России еще слишком свежи. Третий год подряд пензенская команда останавливается в шаге от «золота», что совсем не совпадает с теми задачами, которые ставили «желто-синие» перед решающими играми. Как отмечают сами игроки, обиднее всего, что судьбу трофея решил очень спорный пенальти.

«Кто видел матч, знают, что там не было пенальти, но результат есть результат. Мы не очень хорошо начали игру, не показывали, наверное, даже половину того, что умеем», - сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Ирина Родькина.

Команда выиграла регулярку с десятиочковым отрывом. Уверено выглядели пензенские девушки и в плей-офф. На протяжении сезона тренерский штаб старался встраивать в состав молодых игроков. Уже сейчас сестры Самойловы и Екатерина Енина получили первый вызов в сборную страны. Кроме того, Мария Самойлова с 24 мячами стала лучшим бомбардиром чемпионата России. Но, несмотря на это, и игроки, и тренеры признают, что без чемпионского титула сложно назвать сезон удачным.

«21 игру из 22 мы играли неплохо, даже в каких-то матчах действовали здорово, владели инициативой. В последней не знаю, что случилось с девчонками, почему мы отдали чемпионство», - прокомментировал главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Несмотря на то, что сезон еще не завершен, в клубе уже начинают строить планы на лето. Одна из основных задач - сохранение состава команды, а также тренерского штаба. Кроме того, наставники уже начали просматривать потенциальных новичков. Так, в Пензу на сборы приехали семь девушек из Перми, Москвы и Нижегородской области. Руководство клуба пока не уверено, что кто-то из них пополнит состав «Лагуны», однако они получат шанс проявить себя.

«Возможно, будем брать кого-то из опытных игроков из Высшей лиги. Сбор, который проходил, делаем для того, чтобы девочки, постепенно пополняли команду», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Впереди у команды - месяц интенсивных тренировок. В конце мая они примут участие в «Финале четырех» кубка России (0+), где могут вновь встретиться с «Авророй» из Санкт-Петербурга и взять реванш у принципиального соперника.