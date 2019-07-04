Пензенская компания рассказала, чем опасен поддельный цемент

Как не ошибиться при выборе цемента и не купить контрафактный продукт? Для рядового покупателя это - непростая задача, но именно от этого зависит качество ремонта. Что скрывается в мешках, которые продают в магазинах, решили выяснить специалисты компании «Азия Цемент».

Цемент - это популярный и главный материал при любом строительстве. Однако при покупке надо быть осторожным и бдительным. Нередко продукт оказывается некачественным, контрафактным. За проверку товара, который попал на прилавки строительных магазинов, взялись специалисты завода «Азия Цемент».



В Пензе его можно купить не только в крупных строительных магазинах. Местами можно встретить паллеты, на которых просто у дороги стоят мешки с цементом. Однако их качество вызывает сомнения, поэтому его качество проверили в промышленной лаборатории компании «Азия Цемент» в Никольском районе.

На экспертизу попали четыре мешка, купленные в разных магазинах города. Первый этап контроля на заводе - взвешивание. Уже там обнаружился обман. Заявленный вес - от 45 до 50 килограммов, но на весах каждый оказался на несколько килограммов легче. Кроме того, некачественной оказалась и упаковка, которая быстро разорвалась. Следующий этап - механический анализ. Цемент проверили на тонкость помола, структуру и наличие примесей.

«Мы видим наряду с клинкерными зернами наличие какого-то премикса [предварительно смешанные сухие компоненты]. Возможно, это кварц», - рассказала начальник испытательной лаборатории ООО «Азия Цемент» Вероника Головина.

Как отмечают специалисты лаборатории завода, сложно визуально отличить один вид цемента от другого, поэтому при покупке необходимо внимательно изучить упаковку.

«На каждом мешке указывается завод-изготовитель, его юридический адрес, тип цемента, ГОСТ, по которому он был выпущен, вес нетто. Использование контрафактного товара, конечно, приводит к понижению несущих способностей и долговечности здания», - сказал директор по качеству ООО «Азия Цемент» Константин Головин.

Уже по итогам экспресс-анализа купленного цемента можно было утвердить, что состав не соответствует ГОСТу и содержит примеси, не заявленные на упаковке. Насколько в действительности опасен этот цемент, можно будет судить через месяц, когда он пройдет полную проверку качества.

Специалисты исследовательской лаборатории завода «Азия Цемент» рекомендуют покупать строительные материалы только проверенных производителей, которые гарантируют их качество.