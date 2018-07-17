Пензенская компания «Парафарм» стала участником «Полезной субботы»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2018, 19:21Общество
Компания «Парафарм», известная в России и за ее пределами как инноватор в области производства витаминов, минералов и аминокислот, стала участником проекта «Полезная суббота». В одном из уютных мебельных салонов Пензы собрались представители прекрасного пола с активной жизненной позицией. Темой встречи стало здоровье и похудение.
«Полезная суббота» - проект, который реализует комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения общественной организации «Опора России». На этот раз главным участником мероприятия стал производитель витаминно-минеральных комплексов нового поколения холдинг «Парафарм».
«Здесь можно встретить и познакомиться с новыми партнерами по бизнесу, это площадка для общения в приятной, спокойной атмосфере. И вся информация, которую мы доносим - полезна и актуальна», - сказала сопредседатель комитета по развитию женского предпринимательства пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации «Опора России» Марина Шатунова.
Темой встречи в «Полезную субботу» стали здоровье и похудение. Как предотвратить заболевания и как справиться с лишним весом? На эти вопросы отвечал генеральный директор холдинга «Парафарм» Дмитрий Елистратов. Компания, которую он возглавляет, производит лечебно-профилактические средства из растений, выращенных в экологически чистых районах Поволжья без применения пестицидов и гербицидов. В их числе - витамины для тонуса и здоровья, остеопротекторы, таблетированные травы, биологически активные добавки для спортсменов.
«Дмитрий Елистратов - очень интересный спикер, он относится к своему делу с душой. И мы уверены, что женщины, члены комитета и вновь пришедшие дамы, получим много полезной информации о правильном питании, использовании БАДов. Тем более, что «Парафарм» является региональным производителем, и, естественно, мы очень рады сотрудничеству с этой компанией», - сказала председатель комитета по развитию женского предпринимательства пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации «Опора России» Ольга Мещерякова.
Участники «Полезной субботы» получили не только интересную информацию, но и полезные подарки от партнеров проекта. Самым активным были вручены подарочные сертификаты от компании «Парафарм».
17 июля 2018, 19:44В Пензе готовят к заливке большую площадку «Дизель-Арены»
17 июля 2018, 19:42В Пензе ремонт автомагистралей планируют завершить к концу лета
17 июля 2018, 19:33Пензенцы могут внести свои предложения по изменению пенсионной системы
17 июля 2018, 19:26В Пензе завершается восстановление родника у Солдатского озера
17 июля 2018, 19:21Пензенская компания «Парафарм» стала участником «Полезной субботы»
17 июля 2018, 19:12Пензенские росгвардейцы вернулись из командировки на ЧМ-2018
17 июля 2018, 19:07Пензенские бизнесмены стали первопроходцами «Школы экспорта»
17 июля 2018, 19:03В Пензе стартовал очередной этап спартакиады молодежи России