Пензенская команда выступит в финале чемпионата WorldSkills-Russia

Шестеро пензенцев покажут себя в финале национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills-Russia, который пройдет в Южно-Сахалинске (16+). В 2017 году ребята стали лучшими в компетенции «Физкультура и спорт» и заняли четвертое место в номинации «Кондитерское дело». На этот раз число участников из Пензы выросло с двух до шести. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования из областного бюджета более чем в четыре раза.

Это путешествие они запомнят навсегда. Не каждому в жизни представляется возможность отправиться на остров между Японским и Охотским морями. Долгий путь, а это поездка на поезде до Москвы, а затем восьмичасовой перелет до Сахалина, ребята решили посвятить обдумыванию тактики выступления на соревнованиях. Единственной парень в команде Денис Ильин будет выступать в компетенции «Кирпичная кладка».

«Мы едем не отдыхать, а тренироваться. Будем готовиться, поэтому пока скучно. Обратно, возможно, будет веселее, сейчас сфокусированы на конкурсе», - сказал участник финала национального чемпионата WorldSkills-Russia Денис Ильин.

Сложнее остальных придется, пожалуй, Валерии Васьковой. Ей предстоит выступать в компетенции «Малярные и декоративные работы».

«В 2018-м наш колледж впервые открыл эту специальность, то есть я первопроходец в этом, и довольно-таки за небольшой срок добилась неплохих результатов. Надеюсь, что на Сахалине выступлю лучше, чем на отборочном этапе», - рассказала она.

В 2018 году Пенза также впервые представит направления «Ресторанный сервис» и «Лабораторный медицинский анализ». По компетенциям «Физкультура и спорт» и «Кондитерское дело» команда будет выступать на престижных соревнованиях уже второй раз. Добиться высоких результатов молодым специалистам будут помогать эксперты-наставники. Успех в финале во многом будет зависеть от грамотного подбора инструментов. Все студенты пензенских колледжей взяли с собой на Сахалин тулбоксы.

«Это персональные инструменты, которые необходимы для выполнения каких-либо заданий. Они у каждого индивидуальные и порой даже весят более 20 кг», - пояснила ведущий специалист-эксперт управления министерства образования Пензенской области Елена Лагодинская.

На акклиматизацию и подготовку ребятам будет отведено три дня. Затем стартует долгожданный финал. Победители национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills-Russia будут известны 12 августа, а 14-го их будут встречать в Пензе.