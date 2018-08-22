Пензенская команда стала лучшей на Спартакиаде молодежи России

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22 августа 2018, 17:39Спорт
Команда Пензенской области завоевала первое место в общекомандном зачете на летней Спартакиаде молодежи России. Такого успеха она добилась впервые.
«Я искренне поздравляю всех спортсменов, тренеров и зрителей с этой победой», - сказал министр спорта региона Григорий Кабельский.
Напомним, церемония закрытия спартакиады состоялась 21 августа. Мероприятие посетили гости из Москвы: главный судья Спартакиады, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев, сообщает пресс-центр облправительства.
Турнир стартовал 8 мая и охватил жителей многих регионов России.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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