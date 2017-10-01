Пензенская команда одержала победу в Спартакиаде пенсионеров России

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02 октября 2017, 10:38Общество
В Пензе с 29 сентября по 01 октября проходила Спартакиада пенсионеров России, на которую съехались участники из 70 регионов России и семи иностранных государств.
«30 сентября на Спартакиаде были разыграны 15 комплектов наград в пяти официальных дисциплинах: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета.
Утром 1 октября, в День пожилых людей, в рамках Спартакиады прошел легкоатлетический кросс по улицам города и массовый старт клубов скандинавской ходьбы Пензенской области. Вечером состоялась церемония награждения победителей IV Спартакиада пенсионеров России», - сообщает пресс-служба региональног минспорта.
Команда Пензенской области стала победителем спартакиады, второе место досталось команде архангельской области, третье – Республике Беларусь.
На закрытии соревнований флаг спартакиады передали представителям Новосибирской области, где в 2018 состоится следующая спартакиада пенсионеров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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