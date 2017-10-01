02 октября 2017, 10:38Общество Пензенская команда одержала победу в Спартакиаде пенсионеров России В Пензе с 29 сентября по 01 октября проходила Спартакиада пенсионеров России, на которую съехались участники из 70 регионов России и семи иностранных государств.

«30 сентября на Спартакиаде были разыграны 15 комплектов наград в пяти официальных дисциплинах: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета.

Утром 1 октября, в День пожилых людей, в рамках Спартакиады прошел легкоатлетический кросс по улицам города и массовый старт клубов скандинавской ходьбы Пензенской области. Вечером состоялась церемония награждения победителей IV Спартакиада пенсионеров России», - сообщает пресс-служба региональног минспорта.

Команда Пензенской области стала победителем спартакиады, второе место досталось команде архангельской области, третье – Республике Беларусь.

На закрытии соревнований флаг спартакиады передали представителям Новосибирской области, где в 2018 состоится следующая спартакиада пенсионеров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/10/1/20441200

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