Пензенская команда КВН пригласила на выступление чемпиона Высшей лиги

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18 декабря 2018, 19:26Культура
«Сборная общежитий» из ПГУАС поедет на XXX международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи (16+). Коллектив стал победителем финала регионального этапа. В своем выступлении они использовали своего рода секретное оружие - приглашенную звезду клуба веселых и находчивых. На сцену вместе с пензенскими студентами вышел Денис Дорохов - участник команды КВН «Камызяки». Соперниками «Сборной общежитий» в финале были еще пять команд.
Молодость - главный тренд финала региональной лиги КВН «Сура» в 2018-м. На старте сражались 15 команд, в финал прошли лишь шесть, все - новички. Но только победитель получил шанс попасть на XXX международный фестиваль КиВиН-2019.
«В пензенском КВНе произошла смена поколений. До этого, в основном, играли одни и те же люди, им уже далеко за 20, а некоторым и за 30 лет. Сейчас пришли команды, в которых играют чуть ли не первокурсники. Старое поколение уже надоело, и зрители хотят видеть на сцене новые лица», - отметил редактор пензенской лиги КВН Артем Молоканов.
Команда «Шарашкина контора 7 бит» факультета вычислительной техники ПГУ - это относительный долгожитель, на сцене официально три года. В 2017 году в Сочи Пензенскую область представляли именно эти ребята.
«У команды был немного другой подход. Мы многое переосмыслили после поездки в Сочи, перезагрузились. Сейчас собираемся играть с новым концептом», - рассказал участник команды «Шарашкина контора 7 бит» Вячеслав Борунов.
Испытания финала пензенской лиги КВН - это три конкурса: визитка, конкурс капитанов и музыкальный. Для последнего, самого зрелищного этапа требовалось пригласить звезду. Команда «Сборная общежитий» решила не уходить далеко от братства КВНщиков и пригласила участника команды «Камызяки» Дениса Дорохова.
«Смотрю КВН примерно с 98-го года. Каждый год были команды со своими шутками, лицами. Личное знакомство с КВН произошло в 2002 году, увидел, как играет сборная местного колледжа. Меня поразило то, что клуб преодолел телевизионные рамки и вышел в широкие массы, стал локальнее, очень загорелся этим», - рассказал Денис Дорохов.
Шанс попасть в большой КВН в итоге получила как раз команда «Сборная общежитий» ПГУАС. Победители, кроме возможности представить Пензенскую область на фестивале в Сочи, получили 100 тысяч рублей, как шутят сами КВНщики, на проезд. Фестиваль пройдет с 12 по 25 января.
Полную версию финала пензенской лиги КВН можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» 30 декабря в 15.30 и 00.00 (16+).
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