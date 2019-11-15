Пензенская картинная галерея приглашает на акцию «Вечерний музей»

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15 ноября 2019, 13:04Культура
Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого запустила новый проект «Вечерний музей» (0+), который стартует 15 ноября.
В пятницу музей откроется в 11 часов и будет встречать гостей до 20 часов. В это время будет доступна основная экспозиция и выставки. Также запланированы мероприятия.
В 18:30 в главном корпусе галереи начнется мастер-класс для группы минимум из пяти человек «Удивительная акварель». Чтобы стать его участником, нужно заранее сообщить о своем желании присоединиться к занятию по телефону 56-63-73.
В 18:45 стартует тематическая экскурсия по залам западноевропейского искусства, которую проведет заведующая залом экспозиции Нина Санталова. Чтобы мероприятие состоялось, нужно также набрать минимум пять человек. Сбор группы объявлен в фойе.
Одно мероприятие запланировано в Губернаторском доме. В 17:30 пензенцев приглашают на вечер памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и царской семьи. Встречу «Претерпевшие до конца» проведет журналист Ольга Малинина. Вход – бесплатный.
С 18 часов входные билеты для просмотра основной экспозиции и выставки будут продаваться по льготной цене в 100 рублей, уточняется на официальной странице учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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