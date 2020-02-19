Пензенская картинная галерея будет рассказывать о художниках-фронтовиках

19 февраля 2020, 15:04Культура
Сотрудники Пензенской картинной галереи имени Савицкого в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявили о запуске рубрики в соцсетях «Они сражались за Родину» (0+). 19 февраля вниманию пользователей представили творчество Беликова Василия Матвеевича.
Отмечено, что рассказывать пензенцам будут о художниках-фронтовиках, чьи работы представлены в собрании галереи.
«Василий Беликов родился в 1922 году в селе Свищевка на Тамбовщине. С 1938 по 1941 учился в Астраханском художественном училище. В 1941-1947 служил моряком на флоте, участник Второй мировой войны. Учебу продолжил в Пензенском художественном училище в 1947-1950. После его окончания работал художником в Пензенском отделении Художественного Фонда РСФСР, в течение некоторого времени был его директором. В 40 лет заболел туберкулезом и несколько лет боролся с болезнью. После выздоровления целиком посвятил себя творчеству», - рассказали сотрудники.
Живописец принимал участие во многих выставках. В 1975 году стал членом Союза художников СССР. Пензенская картинная галерея хранит несколько работ мастера, большая часть из которых относится к любимому направлению в живописи Василия Беликова – пейзажу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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