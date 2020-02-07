Пензенская кадастровая палата отмечает 20-летие

07 февраля 2020, 19:44Общество
Кадастровая палата Пензенской области отмечает 20 лет с момента своего образования. Сейчас в ней трудятся порядка 200 человек, а производительность этого ведомства - одна из лучших в России.
Без них невозможно построить дом, защитить землю возле рек или озер и начать свое дело. Свое 20-летие кадастровая палата Пензенской обалсти отмечает в пятерке лучших по стране. Каждый год там оказывают более двух с половиной миллионов услуг. Если распределить это на все население области, получится, что каждый из жителей обращается в кадастровую палату минимум дважды.
«Защита прав граждан-собственников, это, наверное, первоочередная задача, а также границ земельных участков, самих объектов недвижимости от незаконных реконструкций, например, от перепланировок», - сказал начальник кадастровой палаты Пензенской области Денис Бубнов.
Особенно важным оказывается взаимодействие с муниципальными властями. Наш город изменился и даже стал четче на картах именно благодаря кадастровой палате.
«У нас, наконец-то, встали границы города на кадастровый учет, а областные тоже пока не установлены. Наша задача - продолжать работать с кадастровой палатой. Чем меньше споров, тем больше уточненных границ будет в муниципалитетах, населенных пунктах, тем легче гражданам заключать сделки со своим имуществом», - отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.
С 2019 года кадастровая палата запустила проект по перестройке существующих электронных сервисов для предоставления госуслуг. Также в ближайших планах ведомства - создать аналитический центр для участников рынка недвижимости и бизнес-сообщества.
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