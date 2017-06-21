Пензенская «Империя» выбыла из розыгрыша Кубка России по регби

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21 июня 2017, 17:07Спорт
В Пензе прошел матч четвертьфинала Кубка России по регби 2017 года.
Пензенская «Империя» встречалась с действующим чемпионом России «Енисеем-СТМ» из Красноярска, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Империя» выбыла из розыгрыша, проиграв со счетом 10:43. «Енисей-СТМ» стал первым полуфиналистом турнира.
«Следующим матчем нашей команды станет первая игра Чемпионата России по регби. 8 июля она будет принимать «Нарвскую заставу» из Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
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