25 апреля 2017, 17:40Общество Пензенская и Саратовская области будут сотрудничать в сфере туризма Пензенская и Саратовская области будут сообща развивать внутренний туризм. В частности, их жителям предложат новые маршруты для путешествий. Об этом стало известно во время встречи сотрудников туристско-информационных центров и представителей туристической отрасли обоих регионов.

Экскурсии по Саратову, путешествие по Волге, отдых на горнолыжном курорте и еще много чего готовы предложить туристам из Пензы в соседней области. Чтобы в подробностях рассказать обо всех прелестях отдыха, в наш город приехали представители саратовской туриндустрии. К себе в гости соседи зазывают минимум на два дня. Уверяют, посмотреть будет на что. Есть там и своя пешеходная улица, и музеи, и уникальная архитектура.

«Самая основная задача - это раскрыть туристический потенциал Саратовской области, показать, какие у нас интересные бренды, интересные места, туристические продукты. Активный отдых на Волге. Мы хотим поделиться всем многообразием и хотим, чтобы к нам туристы из Пензы приезжали», - сказала руководитель туристского информационного центра Саратовской области Ирина Арчакова.

В свою очередь, туристам из Саратова представители пензенской туриндустрии предлагают посетить главную достопримечательность области - музей-заповедник «Тарханы» - родовое имение Михаила Лермонтова. Туда ежегодно приезжают десятки тысяч путешественников. В Пензе самым востребованным объектом среди гостей города остается картинная галерея имени Савицкого.

Начальник отдела туризма регионального министерства культуры и Туризма Алексей Уколов отметил, что популярность в последнее время набираю так называемые эко-фермы. Как раз такая находится в одном из сел Пензенского района.



«Там - больше 150 пород кур, страусиная ферма, козья ферма. Он вполне может конкурировать с Алтаем и с Белокурихой. Объект находится на стадии завершения строительства», - сообщил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Всего туристам из соседнего региона Пенза готова предложить около 40 баз отдыха. На встрече с коллегами из Саратова представители туриндустрии Пензенской области подписали несколько соглашений, в том числе - о сотрудничестве туристских информационных центров двух регионов.

Общество

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