Пензенская губернаторская капелла выступила со студентами из Гнесинки

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16 апреля 2018, 19:37Культура
В Пензе выступили студенты российской академии музыки имени Гнесиных. Начинающие музыканты вышли на сцену областной филармонии вместе с солистами губернаторской симфонической капеллой. Они исполнили фрагменты знаменитых опер отечественных композиторов. Прозвучали сочинения Римского-Корсакова, Рахманинова, Глинки и Бородина.
Вместе с артистами губернаторской симфонической капеллы выступили пока еще неопытные, но талантливые воспитанники академии имени Гнесиных. Честь выйти на одну сцену с известнейшим коллективом региона получили 18 студентов.
Сложно поверить, но молодые артисты репетировали вместе с губернаторской капеллой перед концертом всего неделю. Для них это серьезная практика.
«Надеемся, что это будет хорошая практика и для студентов, и для капеллы. И, может быть, кто-то захочет вернуться в наш регион после окончания академии, и работать здесь, в филармонии», - сказала министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.
Академия им. Гнесиных сотрудничает со многими регионами страны, ее студенты выступают на лучших концертных площадках России вместе с профессиональными коллективами. Есть шанс, что совместный проект «Пензаконцерта» и академии музыки станет ежегодным.
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