01 декабря 2017, 19:52Общество Пензенская гончарная мастерская получила грант 1 млн 300 тыс руб 1 миллион 300 тысяч рублей на дальнейшее развитие. Такую сумму в виде президентского гранта получила пензенская инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца». Руководители творческой студии подготовили специальный проект, благодаря которому смогут расширить рабочие площади, увеличить объемы производства, но, главное - трудоустроить несколько людей с ограниченными возможностями.

Руки Олеси Тарашкевич постоянно в воде и глине. Но, кажется, это приносит девушке только удовольствие. На гончарном круге мастер создает глиняные предметы: чашки, подсвечники, тарелки, - и это лишь малая часть того, что можно сделать. Творческая с детства девушка нашла себя в этом ремесле год назад, но результаты уже впечатляют. О своей работе Олеся готова рассказывать часами.

«Изделия проходят сушку, после того, как их выкрутят, потом - первый обжиг, его называют утильным или бисквитным. После первого обжига мы покрываем либо молочением изделие полностью, либо глазурью», - рассказала она.

Вместе с Олесей в инклюзивной глиняной мастерской «Капля солнца» работают семь человек. В скором времени их станет больше. Ребята в течение нескольких месяцев разрабатывали проект дальнейшего развития творческой студии. Его оценили на федеральном уровне и выделили президентский грант в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

«Мы сможем докупить оборудование, оплатить аренду. Ну, и, соответственно, облегчить жизнь, потому что помещение огромное и текущие расходы, сколько бы мы не зарабатывали, все равно уходят на материалы, оплату труда и на аренду не хватает», - пояснила генеральный директор инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца» Людмила Тимакова.

В планах у мастерской - преобразование свободных площадей в рабочие и дальнейшее расширение. Ремесленники хотят создать большой центр работы и творчества для пензенцев с ограниченными возможностями. А еще – поделиться своим опытом с другими регионами страны.

Общество

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