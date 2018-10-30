Пензенская гимнастка завоевала две «бронзы» на международных соревнованиях

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30 октября 2018, 16:36Спорт
В Испании состоялся заключительный этап серии гран-при по художественной гимнастике. Пензенская спортсменка Полина Хонина стала двукратным бронзовым призером.
В упражнении с булавами пензячка набрала 16,800 балла, взяв «бронзу». Она уступила Настасье Генераловой из США (17,250) и Владе Никольченко из Украины (19,800), сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В упражнении с лентой Полина Хонина заработала 17,200 балла. Ее обошли Екатерина Селезнева из России (17,950) и Влада Никольченко (19,150).
В результате совместных усилий Полины Хониной, Екатерины Селезневой и Марии Сергеевой команда России успешно закрыла сезон крупнейших международных турниров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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