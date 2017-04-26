26 апреля 2017, 17:34Спорт Пензенская гимнастка Анастасия Близнюк взяла «золото» на Кубке мира В Ташкенте завершился этап Кубка Мира. Честь страны в составе национальной сборной защищала пензенская гимнастка Анастасия Близнюк.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, девушки взяли «золото» в многоборье групповых упражнений, опередив соперниц из Болгарии и Беларуси, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Россиянки также одержали победу в отдельных видах многоборья, в упражнении с пятью обручам. Серебряная медаль ушла гимнасткам из Болгарии, на третьем месте - команда Украины.

«В упражнении с тремя мячами и двумя скакалками наши гимнастки остановились на третьей строчке итогового протокола (17,100), пропустив вперед сборные Болгарии (17,600) и Украины (17,400)», - пояснили в ведомстве.

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