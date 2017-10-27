Пензенская епархия объявляет набор в хоровую школу для детей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 октября 2017, 19:51Общество
Научиться церковному пению, разучить тексты богослужений, овладеть музыкальными инструментами. Духовно-просветительский центр Пензенской епархии объявляет набор в хоровую школу (0+) для детей. Голос и слух здесь не на первом месте. Главное, по словам руководителей центра, - вера и чистое сердце.
Добрые, светлые слова, юные, чистые голоса. Новую песню изучали воспитанники хоровой школы при Пензенской епархии. Сейчас здесь обучаются 65 детей и подростков, но скоро церковных вокалистов будет больше. Духовно-просветительский центр объявляет набор. Хору требуются новые голоса. Здесь обещают не просто занятия по церковному пению, но и участие в конкурсах, увлекательные поездки не только по России, но и зарубеж.
Помимо основных учебных предметов - это хор и хоровое сольфеджио, воспитанникам предлагают обучиться церковно-певческому обиходу, церковно-славянскому языку, а также игре на гитаре, скрипке, флейте и фортепиано.
Хоровая школа создана на базе Архиерейского детского хора и работает четвертый год. Первые выпускники школы стали студентами регентского отделения Пензенской духовной семинарии. Обучение проводится в двух возрастных группах - подготовительной, для детей шести-семи лет и основной - для детей от 8 до 16 лет.
«Вы можете в любой день позвонить и записаться на прослушивание. Нужно сказать, что прослушивание проводится не для того, чтобы оценить вокальные способности, а лишь для того, чтобы понять - высоко поет ребенок или низко, в какой голос его посадить. Поэтому мы берем абсолютно всех. Единственное условие - чтобы человек был не противник веры», - пояснила руководитель духовно-просветительского центра при Пензенской епархии Любовь Климчева.
Занятия проходят в здании епархиального управления по адресу: Соборная площадь, 1. Обучение в школе бесплатное. Записаться на прослушивание можно по телефону 8(960)328-83-01.
27 октября 2017, 19:55В Пензе задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве
27 октября 2017, 19:51Пензенская епархия объявляет набор в хоровую школу для детей
27 октября 2017, 19:46Жители Кузнецка должны уплатить налоги до 1 декабря
27 октября 2017, 19:41В Пензе школьников научат создавать инновационные проекты
27 октября 2017, 19:36Белозерцев поручил помочь пострадавшим от пожара в Леонидовке
27 октября 2017, 19:31Пензенцы смогут посетить уникальный музей радиотехники
27 октября 2017, 19:27Пензенские кадеты показали навыки гражданской обороны
27 октября 2017, 19:12В Пензе за продажу несовершеннолетним электронных сигарет будут штрафовать