27 октября 2017, 19:51Общество Пензенская епархия объявляет набор в хоровую школу для детей Научиться церковному пению, разучить тексты богослужений, овладеть музыкальными инструментами. Духовно-просветительский центр Пензенской епархии объявляет набор в хоровую школу (0+) для детей. Голос и слух здесь не на первом месте. Главное, по словам руководителей центра, - вера и чистое сердце.

Добрые, светлые слова, юные, чистые голоса. Новую песню изучали воспитанники хоровой школы при Пензенской епархии. Сейчас здесь обучаются 65 детей и подростков, но скоро церковных вокалистов будет больше. Духовно-просветительский центр объявляет набор. Хору требуются новые голоса. Здесь обещают не просто занятия по церковному пению, но и участие в конкурсах, увлекательные поездки не только по России, но и зарубеж.

Помимо основных учебных предметов - это хор и хоровое сольфеджио, воспитанникам предлагают обучиться церковно-певческому обиходу, церковно-славянскому языку, а также игре на гитаре, скрипке, флейте и фортепиано.

Хоровая школа создана на базе Архиерейского детского хора и работает четвертый год. Первые выпускники школы стали студентами регентского отделения Пензенской духовной семинарии. Обучение проводится в двух возрастных группах - подготовительной, для детей шести-семи лет и основной - для детей от 8 до 16 лет.

«Вы можете в любой день позвонить и записаться на прослушивание. Нужно сказать, что прослушивание проводится не для того, чтобы оценить вокальные способности, а лишь для того, чтобы понять - высоко поет ребенок или низко, в какой голос его посадить. Поэтому мы берем абсолютно всех. Единственное условие - чтобы человек был не противник веры», - пояснила руководитель духовно-просветительского центра при Пензенской епархии Любовь Климчева.



Занятия проходят в здании епархиального управления по адресу: Соборная площадь, 1. Обучение в школе бесплатное. Записаться на прослушивание можно по телефону 8(960)328-83-01.

Общество

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