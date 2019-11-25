Пензенская делегация вернулась со съезда партии «Единая Россия»

Делегация из Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетила 19-й съезд политической партии «Единая Россия», который прошел в Москве. Цели и задачи перед собравшимися озвучили президент Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Главные установки - обновление и открытость.

Козырем пензенской делегации стали молодые лица. Высокую оценку получили политик и предприниматель Николай Кузяков и общественник Мария Львова-Белова. Они получили партийный билет из рук председателя правительства.

Николай Кузяков в политике - новичок, в 2019 году он участвовал в первых в своей жизни выборах и прошел в Пензенскую городскую Думу. Летом 2019-го на «прямой линии» с Владимиром Путиным ему удалось задать вопрос главе государства о внеплановых проверках в малом и среднем бизнесе.

«Со временем предприниматели дорастают до определенного уровня, когда готовы помогать населению не во имя своего бизнеса, а делать это искренне и с чистой совестью», - сказал он.

Признание на федеральном уровне получил опыт пензенских некоммерческих организаций. При генеральном совете правящей партии создадут шесть рабочих групп. Одну из них, которая займется поддержкой гражданского общества, возглавила Мария Львова-Белова, руководитель пензенских проектов по социальной адаптации инвалидов и мама девятерых детей. Она будет вести эту работу вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Боярским. Также Мария теперь представляет Пензенскую область в президиуме генерального совета правящей партии.

«Я здесь в роли одного из сопредседателей рабочей группы, и сегодня мы будем говорить о том, что очень важно поддерживать и развивать лидеров НКО. Обычно происходит так, что они вырастают и уходят в политику. Наша задача - формировать сильный состав профессионального гражданского общества, который в дальнейшем смог менять ситуацию в корне», - рассказала она.

Особый акцент - на открытости. Также впервые ставшие депутатами пензенской Гордумы Ольга Изранова и Елена Мещерякова в 2019 году участвовали в совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они обсуждали работу первичных отделений партии.

Реальные дела - это короткий тезис, с которым регион представила делегация во главе с Иваном Белозерцевым. Посылы первых лиц государства, в первую очередь, адресованы регионам. Строительство ФАПов и привлечение молодых специалистов в село реализуются в нашей области по национальным проектам.

«Мы в 2019 году введем в эксплуатацию 13 ФАПов, пять уже построены, в течение двух недель, до конца декабря, будут готовы остальные», - рассказал Иван Белозерцев.

Чтобы отстаивать права граждан, при правящей партии создадут правозащитную организацию. Настаивать на соблюдении закона, прав и свобод граждан президент призывает вне зависимости от ранга - всех региональных политиков.

«Знаете же, что больничку разваливающуюся покажут, школу, где дети в пятую смену ходят. Вы должны все мониторить. Если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений», - сказал Владимир Путин.

Обновление и открытость - это то, с чем «Единая Россия» подходит к предвыборной кампании. Депутатов Государственной Думы будут выбирать в 2021 году. Однако в 2020-м выборы различных уровней пройдут в 48 регионах страны. В Пензенской области в 2020 году состоятся выборы губернатора.