Пензенская делегация вернулась со съезда «Единой России»

Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым приняла участие в ежегодном съезде партии «Единая Россия». Наиболее обсуждаемыми темами стали благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие.

В частности, представители регионов совместно с федеральными чиновниками и общественниками обсудили такие аспекты, как этические нормы кандидатов, пополнение рядов за счет молодежи, а также современные технологии, например, возможность избирателя в режиме онлайн отслеживать то, как решается его проблема.

Обновление, открытость, лидерство - эти три вектора развития партии «Единая Россия» стали итогом анализа всех политических и социальных событий в стране, которые происходили за 2018 год, начиная с выборов президента. Эти направления озвучили в первый день съезда правящей партии. Делегаты, а их в 2018-м было более 3500 человек, работали на трех дискуссионных площадках. На «Обновлении» речь, в первую очередь, конечно, шла о молодежи и понятии партии как социального лифта.

«Сегодня востребована творческая, активная, инициативная молодежь. Мы видим будущий резерв кадров в новом, грамотном, талантливом подрастающем поколении», - сказал член генерального совета партии, секретарь пензенского регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин.

В делегацию от Пензенской области вошли не только виднейшие политики региона, но также представители партии из районов области, медики, общественники, специалисты по формированию городской среды. Такая многоплановость позволила максимально эффективно оценить каждое из принятых на съезде решений.

«Думаю, что мы внедрим эти предложения на территории области. Они связаны с тем, что надо как-то шире представлять в соцсетях», - рассказал председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», главный врач федерального центра сердечнососудистой хирургии Пензы Владлен Базылев.

Поддержку на всероссийском съезде «Единой России» нашла еще одна идея - предоставить партии право нулевого чтения законопроектов, а также создать специальные структуры для обучения секретарей первичных организаций. Национальные программы партии более детально обсуждались во второй день съезда. Говоря о проекте «Детский спорт» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в числе лидеров по его реализации назвала Пензенскую область.

«Пенза занимает очень важное место в реализации этого проекта по стране. Особенно велики достижения в области плавания, когда приезжают команды, их очень хорошо встречают и поддерживают ребята из вашей области. Поэтому хочу сказать, в первую очередь, огромное спасибо за столь активное участие и надеюсь, что мы продолжим сотрудничество в том же духе», - сказала Ирина Роднина.

Всего в регионе работают 14 национальных проекта «Единой России», среди них - «Культура малой Родины», «Крепкая семья», «Городская среда» и «Безопасные дороги и качественные дороги». Кстати, по реализации последней Пензенская область - в числе лидеров в Приволжском федеральном округе.

Глава региона на съезде заявил, что, несмотря на высокие показатели, еще есть над чем работать.

«Это проблемы развития сельских территорий, строительство новых ФАПов, доступности и качества медицинских услуг, ремонт дорог, освещение, обеспечение граждан водой. Эти вопросы реализуются уже сегодня, и мы понимаем, что идем в правильном направлении», - рассказал Иван Белозерцев.

Пензенские делегаты заявили, что будут добиваться на уровне региона запрета парковки автомобилистов в зеленой зоне. Это тоже, как замечают участники съезда, часть понятия благополучия человека - одного из главных ориентиров партии. Кроме того, главными принципами названы единство и суверенитет, а также лидерство и развитие. Итогом съезда партии стало пленарное заседание с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина.

«За каждой фамилией должна стоять определенная программа действия, это касается президентского, парламентского, регионального и муниципального уровней», - отметил Владимир Путин.

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность соблюдения этических норм членами партии, а также важность исполнения программы партии в регионах.