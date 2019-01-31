Пензенская делегация вернулась из Совета Федерации

Пензенская делегация представила регион в верхней палате российского парламента. В преддверии 80-летнего юбилея в Совете Федерации прошли дни Пензенской области. Торжественный повод собрал региональных министров, экспертов, столичных чиновников, сенаторов и руководителей федеральных ведомств.

Выступления пензенских артистов, дегустация местных продуктов - в верхнюю палату парламента страны делегация из Пензы в преддверии 80-летия области привезла настоящий праздник. Дни региона отметили столичные политики, эксперты, успешные предприниматели и почетные жители области.

«У всех отличное настроение. Видно даже по коллегам, что дни Пензенской области удались и проходят на высоком уровне», - отметил сенатор Совета Федерации ФС РФ Олег Мельниченко.

«Пензенская область - это родной кусочек планеты, который ближе всего, его нельзя ни с чем сравнить, это часть суши, которой я предан», - признался летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

Главное было - успеть за три дня рассказать сенаторам о развитии основных сфер и инвестиционном потенциале региона, а также о возможности реализации взаимовыгодных проектов.

«Мы обратились с инициативой поддержать на федеральном уровне строительство в пензенском аэропорте грузового терминала, чтобы малый и крупный бизнес воспользовался этими услугами, тем более, что регион один из самых привлекательных в инвестиционном плане», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В числе наиболее важных вопросов, которые были озвучены на заседаниях профильных комитетов - сокращение непригодного жилья, улучшение экологической обстановки в регионе, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Так, была поддержана инициатива строительства трех новых школ, выделить федеральную субсидию решено и на возведение нового здания пензенского театра кукол.

Отдельной повесткой стала доступность и качество медицинской помощи. На развитие материально-технической базы и расширение площадей сегодня Пензенскому региону необходимо порядка трех миллиардов рублей.

«Мы активно работали практически во всех комитетах. По каждому были связанные с поддержкой предложения, которые важны для области. Например, на комитете по социальной политике ставили вопрос о строительстве онкологического корпуса, мы проработали его до этого с министерством здравоохранения. Для нас очень важно, чтобы регион поддержали в Совете Федерации», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

С достижениями и планами, которые не успели озвучить на комитетах, знакомили на специально смонтированной инновационной выставке. Уже привычные для Пензенского региона и эксклюзивные для других субъектов страны экспонаты презентовали Валентине Матвиенко. Председатель Совета Федерации высоко оценила социальные проекты, созданные, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а так же работу промышленного кластера «Биомед».

«Ценность дней субъекта в том, что о полезном опыте региона узнают другие. В то же время есть проблемы. Надо серьезно думать о демографии, укреплять финансовое положение области. Нужна существенная поддержка федерального центра. Мы будет оказывать содействие в этом плане», - сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации отметила, что Пензенский регион стал одним из немногих, где уже полностью согласовали все 12 национальных проектов, объявленных президентом страны. Дни Пензенской области, проведенные в Совете Федерации, помогут ускорить и улучшить качество реализации этих приоритетных вопросов.